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Ювентус може відпустити Джана взимку – на хавбека претендують одразу два топ-клуби

14:31 192 Читать на русском
Ювентус може відпустити Джана взимку – на хавбека претендують одразу два топ-клуби
Аарон Ремзі та Емре Джан / Фото ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса Емре Джан близький до зміни місця роботи.

Емре Джан вже взимку може покинути табір Ювентуса, повідомляє Calciomercato.

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25-річний хавбек розчарований відсутністю ігрової практики в туринському клубі. Наставник Юве Мауруціо Саррі не включив німця в заявку команди на Лігу чемпіонів.

Головними претендентами на Емре називають Баварію та ПСЖ.

В поточному сезоні Серії А Джан виходив на поле лише у двох матчах.

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