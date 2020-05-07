Ювентус може відпустити чемпіона світу в інший клуб безкоштовно

Півзахисник туринського Ювентуса Самі Хедіра вже цього літа може змінити команду.

Керівництво "Старої синьйори" готове попрощатися з чемпіоном світу в складі збірної Німеччини і буде розглядати всі пропозиції щодо трансферу німця, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, інтерес до Хедіри проявляють клуби АПЛ і MLS. Ювентус оцінює свого гравця, чий контракт закінчується влітку 2021 року, в 5,5 млн євро. Якщо покупця не знайдеться, "б'янконері" можуть відпустити футболіста безкоштовно, щоб зекономити на його зарплаті (5 млн євро). Додамо, що свого часу туринці підписали його на правах вільного агента.

Нагадаємо, що 33-річний півзахисник лише в середині лютого повернувся до тренувань, пропустивши більшу частину сезону через травму коліна. Загалом у поточній кампанії 12 разів з'являвся на полі у футболці Ювентуса та зумів віддати один результативний пас.

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