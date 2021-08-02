Менеджмент "Старої синьйори" роздратований повільним просуванням переговорів і готовий згорнути їх незабаром, стверджує La Gazzetta dello Sport.

"Можливо, Ювентусу легше підписати П'яніча, ніж Локателлі": гендир Сассуоло знущається з туринського гіганта

Юве може відкласти купівлю Локателлі на літо 2022-го. Тоді в чемпіона Європи залишиться рік за контрактом із "нероверді", а ті змушені будуть продати Локателлі заради бодай якогось заробітку. Якщо трансфер вихованця Мілана не відбудеться цьогоріч, то в Турин переїде Тьємуе Бакайоко. Тренерський штаб Челсі не розраховує на центрхава, який минулий сезон провів в оренді за Наполі.

До слова, в сезоні 2020/21 Бакайоко провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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