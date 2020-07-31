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Ювентус може розірвати контракт Хедіри – чемпіон світу майже не грає, але отримує велику зарплатню

31 липня 23:19 - Читать на русском
Ювентус може розірвати контракт Хедіри – чемпіон світу майже не грає, але отримує велику зарплатню
Самі Хедіра / AP

Ювентус спробує зекономити, позбувшись опорного півзахисника Самі Хедіри.

Чемпіони Італії розглядають варіант із достроковим розірванням контракту гравця, інформує Calciomercato.

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Хедіра награв у всіх турнірах поточного сезону всього 978 хвилин, але продовжує отримувати чималу зарплатню – 6 млн євро на рік. Пропозиція Ювентуса дещо зменшити суму не сподобалась представникам німця, які не збираються йти на поступки. Контракт хавбека закінчується через рік, але туринці вже зараз готові розірвати угоду і відпустити гравця безкоштовно.

Нагадаємо, Ювентус підписав Хедіру у 2015 році, забравши його з Реала на правах вільного агента. Нинішня ціна чемпіона світу 2014-го за Transfermarkt – 5,5 млн євро.

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Трансфери Італія Самі Самі Хедіра Ювентус Ювентус Трансфери Ювентуса
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