Ювентус може розірвати контракт Хедіри – чемпіон світу майже не грає, але отримує велику зарплатню

Чемпіони Італії розглядають варіант із достроковим розірванням контракту гравця, інформує Calciomercato.

Ювентус визначився з ціною Дугласа Кости

Хедіра награв у всіх турнірах поточного сезону всього 978 хвилин, але продовжує отримувати чималу зарплатню – 6 млн євро на рік. Пропозиція Ювентуса дещо зменшити суму не сподобалась представникам німця, які не збираються йти на поступки. Контракт хавбека закінчується через рік, але туринці вже зараз готові розірвати угоду і відпустити гравця безкоштовно.

Нагадаємо, Ювентус підписав Хедіру у 2015 році, забравши його з Реала на правах вільного агента. Нинішня ціна чемпіона світу 2014-го за Transfermarkt – 5,5 млн євро.

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