Ювентус розмірковує над продажем Маккені та вже отримав кілька пропозицій щодо свого хавбека, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Причиною такого рішення став учорашній трансфер Локателлі – тепер "Стара синьйора" готова продати одного зі своїх хавбеків. Цікаво, що лише у березні цього року Юве викупив Маккені з Шальке за 20,5 млн євро.

До слова, американець провів 46 матчів у складі Ювентуса у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 3 асисти.

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