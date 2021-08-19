Ювентус може продати Маккені після трансферу Локателлі
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккені може покинути туринський клуб цього літа.
Ювентус розмірковує над продажем Маккені та вже отримав кілька пропозицій щодо свого хавбека, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.
Локателлі офіційно став гравцем Ювентуса – півзахисника презентував зірка Instagram
Причиною такого рішення став учорашній трансфер Локателлі – тепер "Стара синьйора" готова продати одного зі своїх хавбеків. Цікаво, що лише у березні цього року Юве викупив Маккені з Шальке за 20,5 млн євро.
До слова, американець провів 46 матчів у складі Ювентуса у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 3 асисти.
Коваленко дебютував за Спецію перемогою в Кубку Італії – багато старань у сирому футболі Мотти, помилки і низька оцінка