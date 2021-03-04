Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду впливає на туринський клуб не тільки на футбольному полі.

Кріштіану Роналду та Маттейс Де Лігт / ФК Ювентус

Ювентус обирає, кого залишити у команді – Роналду чи Де Лігта, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Причиною стало фінансове становище туринців, спричинене пандемією коронавірусу. Контракт Роналду розрахований до літа 2022 року, проте він може продовжити угоду, оскільки не планує завершувати кар'єру.

При цьому, зарплата Кріштіану також не зменшиться, тому доведеться продавати другого найдорожчого гравця команди – Де Лігта, оскільки клуб не зможе забезпечити перебування у команді обох футболістів.

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