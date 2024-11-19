Ювентус розглядає можливість продажу Ніколо Фаджіолі, щоб забезпечити фінансування для трансферу центрального захисника, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, керівництво клубу не бажає підписувати нового гравця в оренду, тому для здійснення цього трансферу необхідно звільнити місце під трансфер.

Нагадаємо, минулого року Фаджіолі визнав себе винним у незаконних ставках на спортивні події, за що заробив семимісячну дискваліфікацію.

До слова, цього сезону Ніколо взяв участь у 12 матчах за Ювентус, де записав на свій рахунок одну результативну передачу. Контракт гравця зі "Старою синьйорою" чинний до літа 2028 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

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