Ювентус може пожертвувати гравцем заради трансферу – він пропустив минулий сезон через дискваліфікацію
Півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджіолі може змінити клубну прописку.
Ювентус розглядає можливість продажу Ніколо Фаджіолі, щоб забезпечити фінансування для трансферу центрального захисника, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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За інформацією джерела, керівництво клубу не бажає підписувати нового гравця в оренду, тому для здійснення цього трансферу необхідно звільнити місце під трансфер.
Нагадаємо, минулого року Фаджіолі визнав себе винним у незаконних ставках на спортивні події, за що заробив семимісячну дискваліфікацію.
До слова, цього сезону Ніколо взяв участь у 12 матчах за Ювентус, де записав на свій рахунок одну результативну передачу. Контракт гравця зі "Старою синьйорою" чинний до літа 2028 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.
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