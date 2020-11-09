Туринський гранд планує позбутися нападника вже наступного року, повідомляє Sport.es з посиланням на журналіста Ромео Агресті.

"Роналду – невіглас": екс-гравець Ювентуса знищив португальця за зверхнє ставлення до партнерів та Італії

Ювентус у часи коронавірусної кризи не може собі дозволити шалену зарплатню Роналду у розмірі 31 млн євро на рік (другий найдорожчий гравець команди, Дибала, отримує в 5 разів менше). Також шириться все більше чуток про погіршення стосунків зірки з одноклубниками. Контракт форварда з "б'янконері" розрахований до літа 2022-го, а новий йому пропонувати не будуть. Туринський гранд сподівається встигнути продати Крішітану, щоб відбити бодай частину 100 млн євро, які заплатив Реалу у 2018-му.

Додамо, що початок нового сезону для Роналду був зіпсований коронавірусом. Наразі португалець провів лише 5 матчів, в яких відзначився 6 голами та одним асистом.

Ювентус на останніх секундах втратив перемогу над Лаціо – джокер знову врятував Індзагі-молодшого