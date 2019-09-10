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Ювентус може позбутися Бернардескі взимку – раніше на нього претендувала Барселона

22:56 118 Читать на русском
Ювентус може позбутися Бернардескі взимку – раніше на нього претендувала Барселона
Федеріко Бернардескі / Getty Images

Майбутнє гравця збірної Італії в туринському гранді залишається невизначеним.

Федеріко Бернардескі може покинути Ювентус під час зимового трансферного вікна, інформує Calciomercato.

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Новий тренер "зебр" Мауріціо Саррі не розраховує на 25-річного італійця як на ключового гравця, тому його відхід виглядає цілком імовірним. У поточному сезоні керманич Ювентуса зробив ставку на Дугласа Косту, який показав високий рівень гри у перших двох турах Серії А. До слова, Бернардескі міг покинути Турин ще в кінці літнього трансферного вікна, зокрема, ним цікавилась Барселона.

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Нагадаємо, гравець збірної Італії перейшов у Ювентус з Фіорентини два роки тому. Сума угоди склала 40 млн євро.

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Федеріко Бернардескі Федеріко Бернардескі Ювентус Ювентус Барселона Барселона Італія Трансфери
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