toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ювентус може підписати Погба вже у січні – стали відомі умови потенційного трансферу

27 жовтня 10:18 930 Читать на русском
Ювентус може підписати Погба вже у січні – стали відомі умови потенційного трансферу
Поль Погба / фото: MEN

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може змінити клуб вже у найближче трансферне вікно. У послугах француза зацікавлений Ювентус.

Ювентус розглядає можливість підписання Поля Погба вже у січні. Чемпіон Італії готовий взяти 25-річного француза в оренду на півроку з обов'язковим викупом за суму близько 70 млн євро, повідомляє Tuttosport.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Якщо Манчестер Юнайтед відмовиться відпускати Погба на таких умовах, то Ювентус планує влітку продати Алекса Сандро, щоб отримати додаткові кошти на підписання француза.

Погба виступав за Ювентус з 2012 по 2016 рік, після чого повернувся у Манчестер Юнайтед, який виклав за гравця більше 100 млн євро. Останнім часом постійно з'являється інформація про бажання хавбека залишити клуб.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Італія Головне Трансфери Поль Погба Поль Погба Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
38
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук