Ювентус може підписати Погба вже у січні – стали відомі умови потенційного трансферу

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може змінити клуб вже у найближче трансферне вікно. У послугах француза зацікавлений Ювентус.

Ювентус розглядає можливість підписання Поля Погба вже у січні. Чемпіон Італії готовий взяти 25-річного француза в оренду на півроку з обов'язковим викупом за суму близько 70 млн євро, повідомляє Tuttosport.

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Якщо Манчестер Юнайтед відмовиться відпускати Погба на таких умовах, то Ювентус планує влітку продати Алекса Сандро, щоб отримати додаткові кошти на підписання француза.

Погба виступав за Ювентус з 2012 по 2016 рік, після чого повернувся у Манчестер Юнайтед, який виклав за гравця більше 100 млн євро. Останнім часом постійно з'являється інформація про бажання хавбека залишити клуб.