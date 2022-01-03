Нападник ПСЖ Мауро Ікарді близький до повернення в Серію А.

Ювентус вважає можливим трансфер Ікарді, оскільки фінансово здатен дозволити собі перехід нападника, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

ПСЖ отримав несподівані перешкоди від власних гравців – велика чистка під загрозою

ПСЖ готовий відпустити аргентинця та очікує на конкретну пропозицію. Наразі сторони ведуть неформальні переговори. Парижани планують заробити близько 30 млн євро за Мауро.

Відзначимо, що Ікарді у поточному сезоні провів 20 матчів за ПСЖ, у яких забив 5 голів.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують