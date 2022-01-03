Ювентус може підписати Ікарді – ПСЖ радий позбутись форварда
12:30 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді близький до повернення в Серію А.
Ювентус вважає можливим трансфер Ікарді, оскільки фінансово здатен дозволити собі перехід нападника, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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ПСЖ готовий відпустити аргентинця та очікує на конкретну пропозицію. Наразі сторони ведуть неформальні переговори. Парижани планують заробити близько 30 млн євро за Мауро.
Відзначимо, що Ікарді у поточному сезоні провів 20 матчів за ПСЖ, у яких забив 5 голів.
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