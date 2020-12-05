"Стара синьйора" розглядає варіант із запрошенням бразильця, повідомляє Tuttomercatoweb.

Манчестер Сіті націлився на дует хавбеків Астон Вілли, – Daily Star

Ювентус готовий вступити в боротьбу за Дугласа Луїса. Інтерес до хавбека також проявляє його колишній клуб – Манчестер Сіті. Дуглас Луїс не провів за "містян" жодної хвилини й після низки оренд був проданий до Вілли, але Сіті має право зворотного викупу 22-річного півзахисника за 25 млн фунтів. Щоправда, туринці стануть фаворитом у боротьбі за зірку "вілланів", якщо першими вийдуть із конкретною пропозицією.

У нинішньому сезоні Дуглас Луїс провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 2 асисти.

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