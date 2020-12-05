Ювентус може перехопити в Манчестер Сіті зірку Астон Вілли
Півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Дуглас Луїс потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса.
"Стара синьйора" розглядає варіант із запрошенням бразильця, повідомляє Tuttomercatoweb.
Манчестер Сіті націлився на дует хавбеків Астон Вілли, – Daily Star
Ювентус готовий вступити в боротьбу за Дугласа Луїса. Інтерес до хавбека також проявляє його колишній клуб – Манчестер Сіті. Дуглас Луїс не провів за "містян" жодної хвилини й після низки оренд був проданий до Вілли, але Сіті має право зворотного викупу 22-річного півзахисника за 25 млн фунтів. Щоправда, туринці стануть фаворитом у боротьбі за зірку "вілланів", якщо першими вийдуть із конкретною пропозицією.
У нинішньому сезоні Дуглас Луїс провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 2 асисти.
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