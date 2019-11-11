Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ювентус обіграв Мілан у центральному матчі 12-го туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Поєдинок пройшов у напруженій боротьбі. Мілан продемонстрував гідний спротив, однак єдиний гол у звітному матчі забив Пауло Дибала.

Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А

Ювентус завдяки цій перемозі повернув собі першу сходинку Серії А – 32 очки та 1 бал відриву від Інтера. Натомість Мілан залишився 14-м – 13 залікових пунктів.