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Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

08:15 89 Читать на русском
Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ювентус обіграв Мілан у центральному матчі 12-го туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

Поєдинок пройшов у напруженій боротьбі. Мілан продемонстрував гідний спротив, однак єдиний гол у звітному матчі забив Пауло Дибала.

Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А

Ювентус завдяки цій перемозі повернув собі першу сходинку Серії А – 32 очки та 1 бал відриву від Інтера. Натомість Мілан залишився 14-м – 13 залікових пунктів.

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Відеоновини Італія Ювентус Ювентус Ювентус - Мілан Мілан Мілан
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