Ювентус – Мілан: стартові склади та відеотрансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії

Ювентус в рамках півфінального поєдинку Копа Італія приймає Мілан. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії Ювентус – Мілан розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відео- та текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на "Футбол 24".

Ювентус не зможе розраховувати на трьох гравців основи у півфіналі Кубка Італії проти Мілана

Нагадаємо, що перша зустріч між цими командами завершилась результативною нічиєю – 1:1.

Стартові склади

Ювентус: Буффон – Даніло, Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Матюіді – Дуглас Коста, Дибала, Роналду

Запасні: Щенсни, Пінсольо, Де Шільо, Ругані, Хедіра, Рабйо, Мураторе, Куадрадо, Бернардескі, Олів'єрі, Вріоні, Дзанімаккія

Мілан: Дж. Доннарумма – Конті, К'яєр, Романьолі, Калабрія – Кесьє, Бенассер – Пакета, Бонавентура, Чалханоглу – Ребіч

Запасні: Беговіч, А. Доннарумма, Габбія, Лаксальт, Білья, Брешіаніні, Круніч, Салемакерс, Коломбо, Леау, Мальдіні, Ольцер

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