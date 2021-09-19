Від Ювентуса чекають реакції на чемпіонство Інтера. У минулому сезоні туринці не просто віддали свій трон, а й зробили це без боротьби. Андреа Пірло закономірно залишився без роботи, а Кріштіану Роналду остаточно зневірився та переїхав у Манчестер. Керівництво так і не знайшло гідної заміни португальцю. Річ не лише у трансферному дедлайні, а й у відсутності ресурсів. Напередодні клуб опублікував фінансову звітність, яка засвідчила збитки у понад 200 млн євро.

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Відтак, головним літнім трансфером Ювентуса стало повернення Массіміліано Аллегрі. Цим кроком Андреа Аньєллі визнав свою помилку і тепер готовий виконувати забаганки титулованого аленнаторе. Однією з таких стало підписання Мануеля Локателлі. Вихованець Мілана, який розкрився у Сассуоло, справді може стати постаттю, навколо якої можна будувати новий Ювентус. Але для цього потрібні відповідні партнери поруч. Поки решта півзахисників туринців не здатна осилити футбол, який найкраще підходить чемпіону Європи.

Після прощання з Кріштіану в Ювентуса більше немає форварда, який здатен гарантувати три десятки голів за сезон. У клубі сподіваються на реінкарнацію Пауло Дибали, який упродовж минулої кампанії страждав від травм. З аргентинцем вже намагаються продовжити контракт. Також має додати Альваро Мората. Під керівництвом Аллегрі іспанець демонстрував свій найкращий футбол, та й вже у вересні встиг двічі забити. Занепокоєння викликає лише Мойзе Кін, якого повернули з Евертона. Італієць поки встиг лише організувати переможний гол Наполі.

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Мілан теж влітку втратив лідерів – Хакана Чалханоглу та Джанлуїджі Доннарумму. Однак Паоло Мальдіні не розгорнув гучну трансферну кампанію. Підписали нового голкіпера – Майка Меньяна – та попрацювали над глибиною складу. Найгучнішим підписанням став Олів'є Жиру. Найбільше грошей витратили не на новачків, а на викупи тих, хто уже був у команді. Фікайо Томорі та Сандро Тоналі наразі справжні лідери. Також у команді з'явився чемпіон Європи. Алессандро Флоренці не потрібен Ромі, тому вирушив у чергову оренду. Місце Чалханоглу має зайняти Браїм Діас, якого повторно "позичили" у Реала, та відкриття минулого розіграшу Серії А – Жуніор Мессіас.

Відтак, Стефано Піолі отримав у своє розпорядження хорошу лаву для запасних. Тепер втрата двох-трьох гравців основи не виглядає критичною. Та й у Мілана нарешті додався єврокубковий турнір, де не можна економити сили. Посеред тижня "россонері" вперше за 7 років знову зіграли у Лізі чемпіонів. Для головного тренера це взагалі був дебют у найпрестижнішому єврокубку. Вийшло доволі непогано, але головне завдання команди все ж залишається у чемпіонаті. Потрібно знову фінішувати у топ-4. Про чемпіонство поки не йдеться, але черговий крок уперед потрібно зробити.

Ювентус – Мілан: кадрова ситуація

У Массіміліано Аллегрі головного болю значно менше. Досі не можуть грати Артур та Кайо Жорже. Однак вони, по-перше, і не були ключовими виконавцями, а по-друге, у нинішньому сезоні практично й не грали. До того ж відновилися Федеріко К'єза та Федеріко Бернардескі. Питання лише в тому, чи готові вони вийти з перших хвилин.

А от Стефано Піолі доведеться посушити голову. Не зіграють обидва центрфорварди – Златан Ібрагімовіч та Олів'є Жиру. Окрім того, відпочинок отримають Давіде Калабрія та Сімон Кьяер. Також досі не покинули клубний лазарет Раде Круніч та Тьємуе Бакайоко. З позитиву – Сандро Тоналі готовий грати. Очікується, що він замінить у старті Ісмаеля Беннасера, який не дуже переконливо відіграв у Ліверпулі.

Ювентус – Мілан: орієнтовні стартові склади

Ювентус: Щенсни – Даніло, Де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро – Куадрадо, Бентанкур, Локателлі, Рабйо – Мората, Дибала

Мілан: Меньян – Флоренці, Томорі, Романьйолі, Ернандес – Кессьє, Тоналі – Салемакерс, Діас, Леау – Ребіч

Ювентус – Мілан: прогноз "Футбол 24" – 2:1

Старт сезону в туринців не вдався. Наразі жодної перемоги в рамках Серії А та позиція над зоною вильоту. Так, ця ситуація тисне на Ювентус, але "б'янконері" вже продемонстрували свою міць у Лізі чемпіонів, а сьогоднішня зустріч відбудеться на їхньому стадіоні. Відтак, букмекери не дарма вважають фаворитами саме господарів Альянц Стедіум.

Натомість Мілан залишається однією із трьох команд, які поки очок не втрачали. Якщо перемоги над Кальярі та Сампдорією, при всій повазі, – не показник, то переконлива звитяга над Лаціо уже говорить про силу команди Піолі. Однак сьогодні "россонері" не допоможуть кілька важливих гравців, та й не зрозуміло, у якій формі перебуває Сандро Тоналі. Додамо сюди ще й втому після виїзду в Ліверпуль посеред тижня. У такій ситуації продовжити переможну ходу буде вкрай складно. Тут успіхом вважатиметься, якщо вдасться вивезти з Турину бодай нічию.

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