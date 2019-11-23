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Ювентус має сплатити Манчестер Юнайтед солідну суму за трансфер Роналду

11:47 574 Читать на русском
Ювентус має сплатити Манчестер Юнайтед солідну суму за трансфер Роналду
Кріштіану Роналду / Manchester Evening News

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду принесе Манчестер Юнайтед додаткові гроші за трансфер із Реала до "Старої синьйори".

Манчестер Юнайтед отримає від Ювентуса близько 1,2 млн євро за трансфер форварда Кріштіану Роналду із Реала, повідомляє Manchester Evening News.

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Зазначається, що це буде вже друга подібна виплата – вона має бути здійснена до кінця сезону. Всього Манчестер Юнайтед отримає від Ювентуса близько 2,55 млн євро.

Нагадаємо, Кріштіану виступав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік, потім перейшов до мадридського Реала, звідки перебрався в Турин в 2018-м приблизно за 100 млн євро.

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