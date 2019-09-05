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Ювентус має намір безкоштовно підписати одразу трьох гравців Манчестер Юнайтед

17:03 993 Читать на русском
Ювентус має намір безкоштовно підписати одразу трьох гравців Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа та Неманья Матіч / Фото Sky Sports

Ювентус продовжує підтверджувати своє реноме "королів вільних агентів".

"Стара синьйора" має намір поповнити свій табір гравцями манкуніаців. До списку туринців увійшли – голікпер Давід Де Хеа, захисник Ерік Байлі та хавбек Неманья Матіч, повідомляє AS.

Зінченко міг перейти в Ювентус

Хитрість полягає у тому, що чинний чемпіон Італії не планує заплатити за цих гравців жодного цента, а підписати їх у статусі вільних агентів. У кожного з цих трьох футболістів контракт з "червоними дияволами" завершується влітку 2020 року.

В таборі Юве готують для гравців вигідні контракти, якщо вони відмовляться від продовження співпраці з МЮ чи з будь-яким іншим клубом.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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