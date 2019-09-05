Ювентус має намір безкоштовно підписати одразу трьох гравців Манчестер Юнайтед

Ювентус продовжує підтверджувати своє реноме "королів вільних агентів".

"Стара синьйора" має намір поповнити свій табір гравцями манкуніаців. До списку туринців увійшли – голікпер Давід Де Хеа, захисник Ерік Байлі та хавбек Неманья Матіч, повідомляє AS.

Зінченко міг перейти в Ювентус

Хитрість полягає у тому, що чинний чемпіон Італії не планує заплатити за цих гравців жодного цента, а підписати їх у статусі вільних агентів. У кожного з цих трьох футболістів контракт з "червоними дияволами" завершується влітку 2020 року.

В таборі Юве готують для гравців вигідні контракти, якщо вони відмовляться від продовження співпраці з МЮ чи з будь-яким іншим клубом.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років