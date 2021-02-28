"Прошу вибачення у наших фанатів за цей результат. Ми знали, що буде досить складний матч з великою кількістю боротьби і агресії, але навіть в таких умовах нам вдалося першими вийти вперед. Потім ми замало уваги приділяли подіям у штрафному майданчику суперника, що зіграло з нами злий жарт під завершення поєдинку.

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Я не міг розраховувати відразу на кількох ключових виконавців у минулій грі, тому, коли ми втомилися, відразу почали з'являтися можливості у наших суперників. Грати проти Верони непросто – футболіст вже повинен знати, що робити з м'ячем, перш ніж він до нього дійде. Але навіть в такій важкій грі ми повинні були брати своє", – цитує Пірло офіційний сайт Юве.

Наразі "б'янконері" йдуть третіми у Серії А, відстаючи від лідера – Інтера – на 7 залікових балів. У поточному сезоні італійської першості це вже не перша осічка. Загалом із 23-х матчів підопічні Андреа Пірло 7 разів грали внічию і ще тричі поступались.

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