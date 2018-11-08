Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед на виїзді взяв реванш у туринського Ювентуса за поразку вдома на груповому етапі Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Ювентус забив першим зусиллями Кріштіану Роналду, який розкішним ударом на 65-й хвилині вразив ворота своєї колишньої команди.

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Натомість Манчестер Юнайтед забивав під завісу зустрічі. Спочатку Мата класно виконав штрафний удар, а на 90-й хвилині після метушні в штрафному майданчику туринців м'яч влетів у ворота від захисника "зебр" Алекса Сандро.

Ліга чемпіонів 2018/19, група H, 4-й тур

Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Роналду, 65 – Мата, 86, Алекс Сандро, 90 (автогол)