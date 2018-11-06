toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Ювентус – Манчестер Юнайтед: Лукаку пропустить матч Ліги чемпіонів

21:47 112 Читать на русском
Ювентус – Манчестер Юнайтед: Лукаку пропустить матч Ліги чемпіонів
Ромелу Лукаку / Reuters

Форвард "червоних дияволів" не зможе допомогти своїй команді у матчі 4-го туру ЛЧ проти Ювентуса.

Бельгійський нападник не встиг відновитись після пошкодження, яке він отримав перед матчем 11-го туру АПЛ проти Борнмута, і не зіграє у матчі Ліги чемпіонів проти Ювентуса, передає Manchester Evening News.

Бейл – головна трансферна ціль Манчестер Юнайтед

Ромелу не полетів разом з командою до Турина, а залишився у Англії відновлюватись від травми.

Зазначимо, матч 4-го туру Ліги чемпіонів Ювентус – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 7 листопада. Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 22 годині за Києвом.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
до матчу
23
год
:
34
хв
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
34
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук