Форвард "червоних дияволів" не зможе допомогти своїй команді у матчі 4-го туру ЛЧ проти Ювентуса.

Бельгійський нападник не встиг відновитись після пошкодження, яке він отримав перед матчем 11-го туру АПЛ проти Борнмута, і не зіграє у матчі Ліги чемпіонів проти Ювентуса, передає Manchester Evening News.

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Зазначимо, матч 4-го туру Ліги чемпіонів Ювентус – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 7 листопада. Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 22 годині за Києвом.

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