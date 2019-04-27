Ювентус контактував з Райолою щодо трансферу Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутися у Турин.

Представники Ювентуса зустрілися з агентом Міно Райолою, який представляє інтереси Поля Погба, та обговорили можливість повернення його клієнта у Турин, повідомляє The Irish Times.

Погба – найлінивіший гравець АПЛ

Під час зустрічі "б'янконері" розмовляли про новий контракт Мойзе Кіна, а також повідомили, що хочуть спробувати повернути Поля Погба у Ювентус після завершення сезону.

За інформацією джерела, можливий трансфер оцінюється у 130 млн євро. Туринському клубу доведеться попрощатися з Міралемом П'янічем та Дугласом Костою, якщо французький хавбек МЮ захоче знову стати гравцем Юве.

Сьогодні повідомлялося, що Реал узгодив деталі контракту з Полем.

В поточному сезоні Погба провів у складі Манчестер Юнайтед 44 матчі, відзначившись 16 голами та 11 асистами.

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