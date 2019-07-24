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Черговий гол Роналду, провал Де Лігта і феєрія Буффона у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 1:1 (пен. – 4:3)

18:05 532 Читать на русском
Черговий гол Роналду, провал Де Лігта і феєрія Буффона у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 1:1 (пен. – 4:3)
Ювентус – Інтер – 1:1 (4:3 пен.) – відео голів та огляд матчу

Ювентус обіграв Інтер у напруженому матчі Міжнародного кубку чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд головних моментів гри на "Футбол 24".

Товариські матчі
Ювентус
1
1 : 1
1
Інтер
14:30 24:07:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
 

Основний час зустрічі завершився нічиєю 1:1, обидва голи забили представники чемпіонів Італії.

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Рахунок відкрив коштовний новачок Ювентуса – Маттейс Де Лігт. Нідерландець невдало підставився під м'яч після подачі з кутового і зрізав круглого у власні ворота. Ситуацію у другому таймі виправив Кріштіану Роналду – португалець забив прямим ударом зі штрафного, щоправда йому допоміг рикошет.

Справа перейшла до серії пенальті, в якій гравці обох команд були далекими від ідеалу. Слабкі удари, жахливі промахи і героїчний Буффон, який впорався з трьома пострілами "нерадзуррі", – все це призвело до перемоги Ювентуса у футбольній лотереї з рахунком 4:3.

Ювентус – Інтер: шоу Роналду з черговим голом, фіаско Де Лігта і неймовірний Буффон, який бере три пенальті

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