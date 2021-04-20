На терміновому засіданні клубів італійського чемпіонату Ювентус, Інтер та Мілан заявили про бажання продовжити виступи у Серії А, попри статус засновників Європейської Суперліги, повідомляє Football Italia.

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За інформацією джерела, Аталанта, Верона та Кальярі хотіли виключити вищезгадані клуби через їхню причетність до скандального турніру.

Нагадаємо, президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що гравці Суперліги не зможуть брати участь у чемпіонатах світу та Євро.

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