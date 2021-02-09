Ювентус – Інтер: відеотрансляція матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії
21:40 - Читать на русском
В рамках другого матчу за півфінал Кубка Італії туринський Ювентус приймає міланський Інтер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
18' live
Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії Ювентус – Інтер розпочався о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція доступна в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Перший матч завершився вольовою перемогою Ювентуса з рахунком 2:1.
Стартові склади
Ювентус:
Інтер:
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