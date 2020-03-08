Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція Дербі Італії

"Стара синьйора" приймає на порожньому стадіоні гостей з Мілана в рамках 26 туру Серії А. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Центральний матч 26 туру Серії А Ювентус – Інтер розпочався о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що команди зіграють без вболівальників через запобіжні заходи, пов'язані з поширенням коронавірусу. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Стартові склади

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Де Лігт, Алекс Сандро – Бентанкур, Ремзі, Матюйді – Дуглас Коста, Роналду, Ігуаїн.

️️ STARTING XI ️️

Così in campo i bianconeri questa sera! #JuveInter pic.twitter.com/Nv5FuPthTu — JuventusFC (@juventusfc) March 8, 2020

Інтер: Хандановіч – Шкріняр, Де Врей, Бастоні – Кандрева, Весіно, Брозовіч, Барелла, Янг – Лукаку, Мартінес.