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Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція Дербі Італії

21:40 331 Читать на русском
Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція Дербі Італії
Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція матчу / Getty Images

"Стара синьйора" приймає на порожньому стадіоні гостей з Мілана в рамках 26 туру Серії А. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Центральний матч 26 туру Серії А Ювентус – Інтер розпочався о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що команди зіграють без вболівальників через запобіжні заходи, пов'язані з поширенням коронавірусу. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Стартові склади

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Де Лігт, Алекс Сандро – Бентанкур, Ремзі, Матюйді – Дуглас Коста, Роналду, Ігуаїн.

Інтер: Хандановіч – Шкріняр, Де Врей, Бастоні – Кандрева, Весіно, Брозовіч, Барелла, Янг – Лукаку, Мартінес.

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