Ювентус – Інтер: прогноз на матч Серії А

Ювентус на власному полі приймає Інтер в Дербі Італії у рамках 15 туру Серії А. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ювентус – Інтер відбудеться 7 грудня в Турині на Ювентус Стедіум. Початок гри о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Ювентус – Інтер, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

"Стара синьора" лідирує в чемпіонаті з 8-очковим відривом і жодного разу не програла в цьому сезоні Серії А. Не трапиться цього й в Derby d'Italia, вважають букмекери.

Авторитетна контора William Hill на перемогу Ювентуса пропонує поставити за 1.55, тоді як вікторія Інтера оцінюється величезним коефіцієнтом 6.5, а нічия – 4.

Фахівці Bwin близькі до колег у своїх прогнозах. Коефіцієнт на звитягу в домашньому дербі незмінного чемпіона – 1.57. Тут шанси Інтера на успіх вважають вищими – 6, на нічию ж дають 3.8.

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Матч очікується на надто результативним. Стандартний тотал більше (2,5) має коефіцієнт 1.8, а відповідний тотал менше – 1.95. Якщо 3 голи ще не здивують, то 4 і більше майже ніхто не прогнозує.

Нагадаємо, що Ювентус програв лише один матч в сезоні (Манчестер Юнайтед у ЛЧ) та один раз втратив очки в Серії А (нічия вдома проти Дженоа). Інтер відстає від принципового конкурента у турнірній таблиці на 11 очок і посідає 3 місце.