Ювентус мінімально переміг Інтер у Дербі Італії

Ювентус завдяки голу Маріо Манджукіча здобув перемогу в матчі 15-го туру італійської Серії А проти Інтера.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 15-й тур

Ювентус – Інтер – 1:0

Голи: Манджукіч, 66

Перший тайм пройшов дещо сухо. Інтер активніше працював з м'ячем, Юве чергував гру другим номером з тиском, але в цілому обидві команди займалися позиційною та фізичною боротьбою. Перші моменти створив Дибала, який на 8-й хвилині головою замкнув прекрасну подачу Роналду з лівого флангу, а на 10-й пробивав нею після кутового – в обох випадках м'яч пролетів над поперечиною. Гості ж постійно шукали передачею Ікарді, однак за 25 хвилин вони мали лише кілька негострих кутових та слабенкьий удар Врсалько в ближній кут.

В середині тайму запахло смаженим. На 27-й хвилині Ікарді таки отримав передачу в штрафний та скинув м'яч на Гальярдіні, однак той метрів з 15-ти влучив у дальню штангу. Через хвилину повз неї у падінні пробив Перішич, а Юве відповів на 36-й серією моментів: спочатку удар Бентанкура з близької відстані у підкаті заблокував Брозовіч, потім удар головою К'єлліні у карколомному стрибку парирував Хандановіч, а після цього ще й Роналду спробував забити в через себе – вийшло слабенько. Тим не менш, далі гра не розгоралася: Інтер прибрав м'яч до власних ніг, провів серію позиційних атак, однак нічого гострого до свистка так і не створив.

На другий тайм Ювентус вийшов набагато злішим, хоча перший момент створив саме Інтер: П'яніч на лінії власного карного майданчика віддав поперечну передачу на Матюїді, а той обрізався й дозволив Політано завершити епізод ударом з близької відстані – на щастя для туринців, його встигли заблокувати. Після цього міланці відчули серйозний тиск на власні ворота, що вилилося у серію втрат м'яча по всій площині поля. Особливо небезпечною була помилка Міранди у власному штрафному на 53-й хвилині, але господарі так і не змогли покарати суперника. На 59-й з дальньої дистанції після обрізки в центрі пробивав Кріштіану – м'яч пройшов над поперечиною. Зрештою, гол стався: Врсалько дозволив пройти по власному флангу Канселу, Жоау у завершенні слалому подав на лінію воротарського, а Маріо Манджукіч головою спокійно перетворив її у гол – 1:0!

Останні 30 хвилин матчу Інтер повинен був атакувати великими силами, але Юве шикарно перекривав вільні зони та варіанти для передач. Нічого більш гострого за штрафний удар на 74-й хвилині у виконанні Перішича міланцям створити не вдалося – та й той рикошетом від стінки пролетів досить високо. "Б'янконері" ж активно шукали можливість для достроково закриття матчу, обстрілюючи ворота Хандановіча зі стандартів та розриваючи оборону Інтера на контратаках. Втім, забити ще один гол ніхто в цьому дербі сьогодні так і не зміг.

Таким чином, Ювентус набрав 43 очки та продовжив лідирувати у турнірній таблиці, зберігаючи відрив від другого місця у 11 набраних балів. Інтер залишився третім з 29 очками у активі.