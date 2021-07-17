Кріштіану Роналду та Ювентус все ще намагаються знайти спільну мову у питанні майбутнього португальця в Турині.

"Стара синьйора" та 36-річна зірка незабаром сядуть за стіл перемовин, аби обговорити продовження співпраці, інформує Ніколо Скіра у своєму Twitter.

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Юве запропонує португальцю контракт до 2023 року, але його зарплатня може змінитись. Замість 31 мільйона євро Роналду запропонують зменшити заробіток до 20 мільйонів на рік.

До слова, Кріштіану Роналду у минулому сезоні став найкращим бомбардиром Серії А, відзначившись 29 м'ячами. Найбільше голів (5) серед усіх гравців зірковий форвард забив і на Євро-2020.

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