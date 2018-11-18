Ювентус хоче запропонувати вражаючу зарплату Ремзі

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі може перебратись у Серію А.

Аарон Ремзі може підсилити туринський Ювентус вже влітку, повідомляє видання Mirror.

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Керівництво чемпіона Італії розраховує отримати гравця безкоштовно (влітку в Ремзі завершується контракт з Арсеналом), а що б він обрав саме "стару синьйору", туринці запропонують хавбеку зарплатню в 11,6 млн євро на рік.

Раніше, Ремзі заявив, що не продовжуватиме контракт з "канонірами".

В поточному сезоні АПЛ Аарон провів 12 матчів, в яких відзначився одним голом та 4-ма асистами.

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