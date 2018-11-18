toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА НАЦІЙ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ІТАЛІЯ - ПОРТУГАЛІЯ

Ювентус хоче запропонувати вражаючу зарплату Ремзі

18:37 426 Читать на русском
Ювентус хоче запропонувати вражаючу зарплату Ремзі
Аарон Ремзі / Фото Reuters

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі може перебратись у Серію А.

Аарон Ремзі може підсилити туринський Ювентус вже влітку, повідомляє видання Mirror.

Ремзі близький до переходу в Баварію, – Goal

Керівництво чемпіона Італії розраховує отримати гравця безкоштовно (влітку в Ремзі завершується контракт з Арсеналом), а що б він обрав саме "стару синьйору", туринці запропонують хавбеку зарплатню в 11,6 млн євро на рік.

Раніше, Ремзі заявив, що не продовжуватиме контракт з "канонірами".

В поточному сезоні АПЛ Аарон провів 12 матчів, в яких відзначився одним голом та 4-ма асистами.

Арсенал та Ліверпуль зробили запит щодо Дембеле – Барселона не збирається відпускати француза

Теги
Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Аарон Ремзі Аарон Ремзі Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
0
хв
Швейцарія
21:45
Бельгія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук