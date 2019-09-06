Ювентус хоче забрати двох зірок Тоттенхема на правах вільних агентів

Туринці не збираються відмовлятися від своєї звичної роботи з вільними агентами.

Цього разу чемпіони Італії звернули увагу на лондонський Тоттенхем, інформує Daily Mail.

Ювентус має намір безкоштовно підписати одразу трьох гравців Манчестер Юнайтед

Ювентус хоче взимку розпочати переговори із захисником Тобі Алдервейрелдом і хавбеком Крістіаном Еріксеном. У обох гравців чинні контракти до літа 2020 року, які вони не поспішають продовжувати. Конкуренцію "зебрам" за Алдервейрелда може нав'язати міланський Інтер.

Нагадаємо, цього літа Ювентус підписав на правах вільного агента Аарона Ремзі, який грав за головного ворога "шпор" – Арсенал.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років