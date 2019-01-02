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Ювентус хоче придбати Хамеса Родрігеса

17:56 466 Читать на русском
Ювентус хоче придбати Хамеса Родрігеса
Хамес Родрігес / соцмережі

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні хавбека Баварії Хамеса Родрігеса.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі та агент колумбійця Жорже Мендеш знаходяться в Дубаї і у найближчі дні можуть провести переговори щодо можливого пеерходу Хамеса у туринську команду.

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Раніше повідомлялось, що Баварія не має наміру викуповувати контракт 27-річного вінгера у мадридського Реала. У такому випадку колумбієць влітку повернеться у Мадрид.

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У поточному сезоні Хамес провів за Баварію 11 матчів в усіх турнірах, де відзначився 3 забитими голами ти 2 результативними передачами.

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