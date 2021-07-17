Травма Артура Мело підштовхує Ювентус до пошуку нового реджісти. Головна ціль туринців – повернення П'яніча, повідомляє SPORT Mediaset.

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За інформацією джерела, "Стара синьйора" готова забрати боснійця з Каталонії, де він так і не зміг стати важливим гравцем команди. Юве планує запропонувати Барселоні обмін на Аарона Ремзі, але для цього валлієць повинен погодитися на зменшення зарплати.

Нагадаємо, минулого літа П'яніч вже був фігурантом обміну між клубами. Тоді замість нього в Турин вирушив саме Артур Мело, підміну якому зараз шукає італійський клуб.

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