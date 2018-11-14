toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ

Ювентус хоче повернути собі Відаля, – CdS

20:26 328 Читать на русском
Ювентус хоче повернути собі Відаля, – CdS
Артуро Відаль / Sport

Туринський клуб розглядає можливість другого пришестя Артуро Відаля в клуб.

Ювентус взимку хоче підсилити свою середню лінію Артуро Відалем. "Стара синьйора" вже домовилася про перехід Емре Джана з Ліверпуля, однак німецький хавбек має проблеми зі здоров'ям. Відтак туринці розглядають варіант з чилійцем, повідомляє Corriere dello Sport.

Відаль розчарований своїм становищем у Барселоні

Відаль цього літа перейшов на Камп Ноу, однак відіграв лише 367 хвилин за Барселону в сезоні. Він не вписався в ігрову концепцію Ернесто Вальверде, тому такий трансфер виглядає реальним.

Нагадаємо, що Артуро вже виступав за туринців з 2011 по 2015 роки. Він забив за "б'янконері" 35 голів, виграв 4 скудетто і вийшов у фінал Ліги чемпіонів, перш ніж перейти в Баварію.

Барселона у вогні: нецензурна сварка двох лідерів та конфлікт Вальверде з Піке

Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус Барселона Барселона Артуро Відаль Артуро Відаль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
53
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук