Ювентус хоче повернути собі Відаля, – CdS

Туринський клуб розглядає можливість другого пришестя Артуро Відаля в клуб.

Ювентус взимку хоче підсилити свою середню лінію Артуро Відалем. "Стара синьйора" вже домовилася про перехід Емре Джана з Ліверпуля, однак німецький хавбек має проблеми зі здоров'ям. Відтак туринці розглядають варіант з чилійцем, повідомляє Corriere dello Sport.

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Відаль цього літа перейшов на Камп Ноу, однак відіграв лише 367 хвилин за Барселону в сезоні. Він не вписався в ігрову концепцію Ернесто Вальверде, тому такий трансфер виглядає реальним.

Нагадаємо, що Артуро вже виступав за туринців з 2011 по 2015 роки. Він забив за "б'янконері" 35 голів, виграв 4 скудетто і вийшов у фінал Ліги чемпіонів, перш ніж перейти в Баварію.

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