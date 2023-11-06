Юний форвард Вінслі Ботелі потрапив на радари заможних клубів з АПЛ і Серії А.

Ювентус і Евертон звернули свою увагу на талановитого швейцарського нападника Вінслі Ботелі, який нині виступає за Боруссію Менхенгладбах. Про це пише Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, наразі скаути "Старої Синьйори та "ірисок" активно переглядають 17-річного Ботелі, який нещодавно підписав угоду з новим агентом Крісом Мандіангом.

Молодий швейцарець виступає у Бундеслізі U-19 і наразі є найкращим бомбардиром поточної кампанії – 12 голів у 11 матчах.

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