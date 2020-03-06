Ювентус хоче підписати бразильського таланта – туринцям доведеться викласти чималеньку суму

Нападник Сантоса Кайо Жорже потрапив до списку інтересів туринського Ювентуса.
Ювентус планує орендувати Кайо Жорже з обов'язковим правом викупу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
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"Стара синьйора" вже зробила пропозицію Сантосу. Оренда бразильця обійдеться туринцям у 500 тисяч євро, а сума викупу становитиме 14 млн євро.
До слова, Кайо провів один поєдинок у складі Сантоса в поточному сезоні, записавши до свого активу гол.
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