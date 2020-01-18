Ювентус хоче отримати Ракітіча і грошову компенсацію за свого таланта

Ювентус та Барселона можуть сколихнути зимове трансферне вікно зірковим обміном.

Ювентус та Барселона можуть обміняти Івана Ракітіча на Федеріко Бернардескі, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Ракітіч згоден на трансфер і вже досяг принципової домовленості з Ювентусом. Позиція представників Федеріко Бернардескі поки невідома. Клуби також поки не можуть погодити фінансові умови угоди. Ювентус хотів би додатково отримати грошову компенсацію, враховуючи різницю у віці між гравцями.

До слова, Ракітіч провів 19 поєдинків у складі Барселони в поточному сезоні, здебільшого з'являючись на заміну та відзначившись двома асистами. Бернардескі відіграв 19 матчів і записав до свого активу гол та результативну передачу.

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