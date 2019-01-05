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Ювентус готує новий контракт для Манджукіча

19:46 30 Читать на русском
Ювентус готує новий контракт для Манджукіча
Манджукіч і Роналду / соцмережі

Форвард "б'янконері" Маріо Манджукіч може завершити кар'єру в Турині.

За інформацією Football Italia, керівництво туринського клубу незабаром запропонує Маріо новий контракт.

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Очікується, що нова угода діятиме до літа 2022 року. Таким чином, 32-річний Манджукіч може закінчити кар'єру в Ювентусі, адже у 2022 році йому буде 36 років.

Чинний контракт хорвата з клубом діє до 2020 року. У складі Юве нападник тричі тріумфував у чемпіонаті та Кубку Італії.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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