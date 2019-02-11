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Ювентус готує 200 млн євро на трансфер Салаха, – Don Balon

09:12 1840 Читать на русском
Ювентус готує 200 млн євро на трансфер Салаха, – Don Balon
Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах може продовжити кар'єру в Серії А.

Керівництво туринського клубу зацікавлене у запрошенні в Ювентус єгипетського нападника Мохамеда Салаха, стверджує Don Balon.

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У Турині вважають, що Салах зможе гідно замінити Пауло Дибалу, який останнім часом отримує обмаль ігрових хвилин після переходу Кріштіану Роналду в Ювентус, і може бути проданий.

Повідомляється, що "б'янконері" готові витрати 200 млн євро задля переїзду єгиптянина до Італії. Ще одним кандидатом на заміну Дибалі є хавбек Реала Марко Асенсіо.

У поточному сезоні Салах зіграв 34 матчі за Ліверпуль, в яких забив 20 голів та віддав 7 асистів.

Роналду забиває щонайменше 20 голів вже 13 сезонів поспіль

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