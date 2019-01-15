toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО

Ювентус готовий запропонувати Модрічу контракт на три роки

06:30 3 Читать на русском
Ювентус готовий запропонувати Модрічу контракт на три роки
Лука Модріч / reuters

Володар "Золотого м'яча" Лука Модріч може продовжити кар'єру в Турині.

За інформацією Don Balon, "б'янконері" готують для хорвата контракт терміном на три роки з можливістю пролонгації ще на рік.

Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболі

Контракт Луки з Реалом діє до 2020 року й хорват поки не поспішає підписувати нову угоду з "вершковими".

Раніше Модрічем активно цікавився Інтер. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 25 млн євро.

"Роналду завадив трансферу Модріча, втрата Коутінью – найбільший провал": відверті зізнання спортивного директора Інтера

Теги
Ювентус Ювентус Трансфери Чемпіонату Італії Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бешикташ планує орендувати в Шальке Коноплянку
    Туреччина — 14 січ550 Бешикташ планує орендувати в Шальке Коноплянку
18
год
:
27
хв
Анже
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук