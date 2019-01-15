Ювентус готовий запропонувати Модрічу контракт на три роки

Володар "Золотого м'яча" Лука Модріч може продовжити кар'єру в Турині.

За інформацією Don Balon, "б'янконері" готують для хорвата контракт терміном на три роки з можливістю пролонгації ще на рік.

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Контракт Луки з Реалом діє до 2020 року й хорват поки не поспішає підписувати нову угоду з "вершковими".

Раніше Модрічем активно цікавився Інтер. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 25 млн євро.

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