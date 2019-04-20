Ювентус готовий заплатити Райолі, щоб завадити переходу Кіна в ПСЖ

Туринський Ювентус не планує відпускати свого нападника Мойзе Кіна в інший клуб.

В Ювентусі знають про інтерес ПСЖ до 19-річного форварда і не хочуть втрачати перспективного гравця, повідомляє TMW.

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За інформацією видання, туринці запропонують Мойзе новий контракт на покращених фінансових умовах. По ньому Кін зможе отримувати 3 млн євро в рік. Ще близько 3,5 млн євро Ювентус готовий заплатити Міно Райолі, агенту футболіста, за підписання гравцем нової угоди.

Чинний контракт Кіна зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2020 року. Очікується, що сторони підпишуть нову угоду, яка буде діяти до 2024 року.

В нинішньому сезоні Мойзе провів за туринців 8 матчів в Серії А, записавши у свій актив 6 забитих м'ячів.

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