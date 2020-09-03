У таборі туринського клубу не хочуть сваритись з каталонцями.

Ювентус очікує на припинення співпраці Луїса Суареса та Барселони, після чого туринці хочуть забрати форварда на правах вільного агента.

Суарес погодив особистий контракт з Ювентусом, – італійські ЗМІ

За інформацією Mundo Deportivo, чемпіон Італії готовий заплатити "блаугранас" за 33-річного уругвайця певні бонуси, щоб не псувати стосунки з Барсою.

Чинний контракт Луїса з каталонцями завершується влітку 2021-го. У минулому сезоні Ла Ліги Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

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