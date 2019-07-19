Ювентус готовий віддати за Погба трьох гравців – у потенційному обміні є слід Шахтаря

Ювентус все ще сподівається здійснити трансфер хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Туринський клуб вивчає можливість повернення Поля Погба з Манчестер Юнайтед. Керівництво "зебр" готове віддати за француза одразу трьох футболістів.

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Серед них: захисник Жоау Канселу, хавбек Блез Матюйді та вінгер Дуглас Коста, повідомляє Corriere dello Sport. Зауважимо, що останній довгий час виступав за донецький Шахтар.

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Нагадаємо, Погба вже виступав за Ювентус, куди у 2012 році перейшов саме з Манчестер Юнайтед, проте, у 2016-у "червоні дияволи" придбали хавбека назад.