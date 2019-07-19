toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ

Ювентус готовий віддати за Погба трьох гравців – у потенційному обміні є слід Шахтаря

00:40 310 Читать на русском
Ювентус готовий віддати за Погба трьох гравців – у потенційному обміні є слід Шахтаря
Поль Погба / Reuters

Ювентус все ще сподівається здійснити трансфер хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Туринський клуб вивчає можливість повернення Поля Погба з Манчестер Юнайтед. Керівництво "зебр" готове віддати за француза одразу трьох футболістів.

Перес відмовляє Зідана від купівлі Погба, – ESPN

Серед них: захисник Жоау Канселу, хавбек Блез Матюйді та вінгер Дуглас Коста, повідомляє Corriere dello Sport. Зауважимо, що останній довгий час виступав за донецький Шахтар.

"Вирішуй самостійно", – легенда Манчестер Юнайтед закликав Погба не слухати Райолу

Нагадаємо, Погба вже виступав за Ювентус, куди у 2012 році перейшов саме з Манчестер Юнайтед, проте, у 2016-у "червоні дияволи" придбали хавбека назад.

blog_ava
Циганков підійшов би Арсеналу, але занадто багато коштує – клуб не може оформити "раціональний" трансфер українця
18 липня
10010
Теги
Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Дуглас Коста Дуглас Коста Поль Погба Поль Погба Блез Матюйді Блез Матюйді Жоау Канселу Жоау Канселу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Італія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
39
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук