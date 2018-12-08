Ювентус готовий продовжити контракт з Манджукічем, якщо хорват піде на зниження зарплатні

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч вже найближчим часом може отримати пропозицію пролонгувати свою угоду з туринським клубом.

Ювентус не проти продовжити співпрацю з нападником Маріо Манджукічем. Чемпіон Італії готовий запропонувати 32-річному хорвату нову угоду на 2-3 роки, повідомляє Football Italia.

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Втім, задля цього Манджукіч повинен погодитись на часткове зниження зарплатні. Відповідно до умов поточного контракту, який чинний до літа 2020 року, нападник отримує 3,5 млн євро за сезон. Нова ж угода передбачатиме 3 млн євро на рік.

До слова, вчора саме єдиний гол Манджукіча дозволив Ювентусу перемогти Інтер та закріпити своє лідерство в чемпіонаті Італії. Туринці випереджають Наполі вже на 11 очок.

Манджукіч забив вже 7 голів у Серії А 2018/19 – серед гравців Ювентуса більше лише у Кріштіану Роналду (10 влучних ударів).