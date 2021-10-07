Вінгер Ювентуса Деян Кулусевскі може стати розмінною монетою у зірковому трансфері "Старої синьйори".

Туринці готові продати Кулусевскі вже у січні 2022 року, аби придбати форварда Фіорентини Душана Влаховіча, повідомляє Calciomercato.

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Ювентус має намір отримати додаткові кошти завдяки продажу шведського вінгера, який перестав потрапляти до основного складу після приходу Аллегрі. Фіорентина ж готова відпустити Влаховіча за вражаючі 90 млн євро.

До слова, Кулусевскі відіграв за Юве лише 271 хвилину в поточному сезоні та встиг відзначитись асистом.

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