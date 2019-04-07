Ювентус готовий продати Дугласа Косту – туринці повісили цінник на екс-зірку Шахтаря

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста, швидше за все, змінить клуб вже у найближче міжсезоння.

Ювентус готовий відпустити Дугласа Косту. Бразилець в поточному сезоні не є основним виконавцем в команді Массімо Аллегрі, а тому "б'янконері" не проти попрощатись з атакувальним хавбеком.

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Втім, туринці не збираються відпускати Косту за безцінь. Чемпіон Італії налаштований отримати за 28-річного вінгера 45 млн фунтів, зазначає Mirror.

Основним претендентом на гравця останнім часом став Тоттенхем. Також лунала інформація про інтерес ПСЖ та Манчестер Юнайтед, які теж розглядають варіант підписання колишнього лідера Шахтаря.

Коста перейшов у Ювентус з Баварії влітку 2017 року, підписавши 5-річний контракт. В сезоні 2018/19 бразилець забив 1 гол у 19 матчах та не грає вже більше двох місяців через травму.