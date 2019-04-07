toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус готовий продати Дугласа Косту – туринці повісили цінник на екс-зірку Шахтаря

15:05 650 Читать на русском
Ювентус готовий продати Дугласа Косту – туринці повісили цінник на екс-зірку Шахтаря
Дуглас Коста / ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста, швидше за все, змінить клуб вже у найближче міжсезоння.

Ювентус готовий відпустити Дугласа Косту. Бразилець в поточному сезоні не є основним виконавцем в команді Массімо Аллегрі, а тому "б'янконері" не проти попрощатись з атакувальним хавбеком.

Символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів: Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб

Втім, туринці не збираються відпускати Косту за безцінь. Чемпіон Італії налаштований отримати за 28-річного вінгера 45 млн фунтів, зазначає Mirror.

Основним претендентом на гравця останнім часом став Тоттенхем. Також лунала інформація про інтерес ПСЖ та Манчестер Юнайтед, які теж розглядають варіант підписання колишнього лідера Шахтаря.

Коста перейшов у Ювентус з Баварії влітку 2017 року, підписавши 5-річний контракт. В сезоні 2018/19 бразилець забив 1 гол у 19 матчах та не грає вже більше двох місяців через травму.

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Італія Ювентус Ювентус Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Дуглас Коста Дуглас Коста
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
34
хв
Борусія Менхенгладбах
19:00
Вердер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук