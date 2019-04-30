Ювентус готовий продати Дибалу

Керівництво туринського Ювентуса в літнє трансферне вікно може відпустити нападника Пауло Дибалу.

"Стара синьйора" готова розглянути пропозиції щодо трансферу аргентинця, повідомляє Goal.

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За інформацією видання, боси туринців більше не вважають Дибалу провідним гравцем команди, тому не чинитимуть перепон його ймовірному переходу в іншу команду. Натомість сам нападник прагне мати більше ігрового часу й не хоче вдовольнятися роллю запасного.

Раніше Дибала перебував на радарі провідних клубів Європи. Зокрема, ним цікавились англійські гранди, Парі Сен-Жермен, а також Барселона. Проте, наразі конкретних пропозицій купити форварда ніхто не зробив.

У сезоні 2018/19 Пауло Дибала провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів.

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