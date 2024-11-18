Переговори між Ювентусом і Влаховічем про продовження контракту проходять дуже важко, сторонам поки що не вдалося дійти якоїсь угоди. З урахуванням того, що в 2026 році сербський форвард стане вільним агентом, керівництво клубу готове піти на продаж гравця вже цієї зими. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Завдяки цьому продажу Ювентус зможе заощадити близько 35 млн євро: за підсумками цього сезону Влаховіч заробить 10,5 млн євро, за підсумками наступного – 12 млн євро. Також форвард отримає бонус за лояльність.

Цього сезону Влаховіч зіграв за Юве 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. Він став найбільш критикованим гравцем команди – за погану реалізацію моментів. Раніше Душан зазначав, що грати за збірну Сербії йому набагато комфортніше, ніж за Ювентус під керівництвом Мотти – тому що в стані національної команди він звільнений від чорнової роботи. Весь вересень і жовтень Тьяго Мотта захищав серба, зазначаючи, що повністю йому довіряє.

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