Наприкінці кампанії 2021/22 "Стара синьйора" буде відкрита для пропозицій щодо захисника та хавбека, інформує One Football з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Дибала може безкоштовно покинути Ювентус – зірку запропонували грандам АПЛ та ще двом топ-клубам

Угоди Сандро і Рабйо розраховані до літа 2023-го, але клуб не прагне продовжувати співпрацю. Майбутнім покупцям пощастить, адже, як стверджує джерело, італійці розглядатимуть будь-які пропозиції, щоб пізніше не відпустити гравця безкоштовно чи з дуже зниженим цінником.

Нагадаємо, Алекс виступає за Юве з 2015-го, а Адріен – з 2019-го. Поточного сезону обоє футболістів провели по 28 поєдинків у чорно-білій футболці.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ