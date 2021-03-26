Туринці боротимуться до кінця за зірку Манчестер Юнайтед.

Півзахисники Юве Аарон Ремзі та Адріен Рабйо ризикують попрощатись з туринцями через потенційний трансфер Поля Погба, повідомляє Calciomercato.

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У таборі "Старої Синьйори" хочуть таким чином звільнити місце у складі для хавбека Манчестер Юнайтед, а також підзаробити на продажі своїх гравців. За інформацією ЗМІ, у послугах Рабйо зацікавлені Ман Сіті та Барселона, а Ремзі перебуває на радарах Вест Хема та Крістал Пелас.

Чинний контракт Поля з МЮ розрахований до літа 2022-го. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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