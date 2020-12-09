Ювентус та Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін вже взимку.

Форвард Юве Пауло Дибала може стати частиною угоди туринців щодо повернення Поля Погба, повідомляє Tuttosport.

Райола назвав ймовірний новий клуб Погба

"Стара синьйора" вже взимку запропонує Манчестер Юнайтед 27-річного аргентинця в обмін на Погба. Нещодавно, скандальний агент зірки МЮ Міно Райола заявив, що Поль прагне покинути Манчестер. Нагадаємо, француз раніше захищав кольори Юве у 2012-2016 роках.

У минулому сезоні Серії А Дибала провів 33 матчі, в яких відзначився 10-ма голами та 11-ма асистами.

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